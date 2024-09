Franchi, Commisso apre: “Se mi danno il controllo, pronto a impegnarmi”

Colpo di scena sul caso Franchi? Forse. Il tutto arriva dalle parole stesse di Rocco Commisso che mostra segni di apertura verso il Comune di Firenze: "Io non voglio mettere soldi, però se c’è la possibilità di fare qualcosa e di farla presto, se ne può parlare. Il Comune lo sa bene. Dario Nardella ora non è più sindaco, ma abbiamo parlato diverse volte, abbiamo inoltrato documenti, abbiamo mandato proposte all’amministrazione. Tra ottobre e novembre dello scorso anno abbiamo presentato a Nardella una proposta di sostegno nella realizzazione di quello che era il progetto completo dello stadio, perché il Comune non aveva e probabilmente non ha ancora tutti i fondi per farlo, in cambio di una concessione lunga, della gestione, dell’affitto. E il Comune? Non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale". Però, il presidente della Fiorentina prende tutti in contropiede: "Se c’è l’opportunità, se si fa in fretta, e se il controllo totale dello stadio sarà della Fiorentina, con una concessione lunga, per gestire marketing, costi, ricavi... be’, potremmo metterci attorno un tavolo per vedere se potremo aiutare a finire questo progetto. Se non si arriva al punto in tempi brevi per la Fiorentina sarebbe un disastro".