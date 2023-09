Commisso e le immobilizzazioni materiali: così ha investito su Firenze

Da questo punto di vista la Fiorentina rappresenta quindi una delle punte avanzate del nuovo modello di fare calcio in Italia, guidato (non a caso) da una proprietà americana facente capo a un gruppo industriale importante.

Il Corriere dello Sport analizza gli investimenti di Rocco Commisso sulle strutture del mondo Fiorentina. Dal suo arrivo a Firenze, il gruppo di Rocco Commisso ha spinto soprattutto la leva delle immobilizzazioni materiali, con oltre 50 milioni di investimenti tra il 2021 e il 2022 tra l’ammodernamento dello stadio Artemio Franchi, che pure resta di proprietà comunale, e soprattutto la costruzione del centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli. Nel 2023 quest’ultimo investimento si è completato (con un impegno complessivo previsto di 85 milioni che forse sforerà i 100) e la prima squadra si allena già nel nuovo complesso. Da questo punto di vista la Fiorentina rappresenta quindi una delle punte avanzate del nuovo modello di fare calcio in Italia, guidato (non a caso) da una proprietà americana facente capo a un gruppo industriale importante. Investimenti, tesoreria accentrata sulla controllante, zero debiti e bilanci in equilibrio.