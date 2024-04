Commisso e la Curva Fiesole: eccoli i rinforzi per il Club Brugge

Rocco Commisso e la Curva Fiesole (che poi trascina il resto del “Franchi”): sono i rinforzi per Italiano e la sua squadra giovedì contro il Bruges, metà dell’opera da compiere per andare ad Atene a giocarsi la finale di Conference League contro la vincente di Aston Villa-Olympiacos. Sale l’attesa, cresce il pathos, aumenta l’adrenalina al pensiero dell’appuntamento a questo punto più importante della stagione: sì, quello in assoluto sarebbe la finale, ma questo è un altro discorso. E per renderlo tale, serve eliminare i belgi che sono avversario molto ostico. Lo riporta il Corriere dello Sport.