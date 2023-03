Commisso e i due mesi senza sosta a Firenze

Due mesi senza nessuna sosta quelli di Rocco Commisso a Firenze. Il patron viola, come accennato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria di sabato sera della sua Fiorentina contro il Milan, ha posticipato il suo rientro negli USA a dopo la sfida di Conference League di giovedì, di modo da restare al fianco della squadra per un'altra partita di grande importanza. Non è stata la sua permanenza più lunga in Italia, ma anche in questi due mesi Commisso ha seguito da vicino ogni aspetto del mondo viola. Infatti, come scrive il Corriere Fiorentino, nelle settimane trascorse in città il presidente ha confermato la sua consueta riluttanza alle critiche e vissuto da vicino il rilancio della sua squadra.