Conference, non solo la coppa in bacheca: in testa c’è anche il bottino

Nella testa della Fiorentina la Conference League è un obiettivo molto importante, non solo per portare finalmente un trofeo a casa nell'era di Commisso, dopo i diversi ottenuti con la primavera. Ma anche per l'importanza che avrebbe il bottino per il bilancio raggiugendo la vittoria finale. Come scrive il Corriere Fiorentino, sulla gioia con cui la città accoglierebbe una coppa dopo tutti questi anni non ci sono dubbi.