Commisso e Cairo, tra polemiche e difficoltà di risultati, la loro battaglia

Commisso e Cairo , diversi tra di loro ma uguali su alcune cose. Il quotidiano Repubblica fa il punto sul loro rapporto. Entrambi grandi imprenditori a livello comunicativo. Entrambi arrivati nelle rispettive piazze con molte ambizioni e sogni. Entrambi arrivati al culmine sportivo non hanno sfruttato l'occasione. Il Torino con il preliminare di Europa League fallito nel 2019. La Fiorentina con le cessioni post qualificazione in Conference. Le 2 tifoserie, storicamente gemellate, condividono un rapporto non facile con i 2 presidenti. Soprattutto per via del cosiddetto autofinanziamento.

La rivalità

I 2 presidenti si sono scontrati su diversi temi. Il primo fu Franck Ribery, che Cairo definì, come "solamente un colpo mediatico". Poi le battaglie sul mercato, con le trattative per Belotti, e l'acquisto della Fiorentina di Mandragora. E le moltissime battaglie in lega, come quelle per i fondi e gli indici di liquidità. Insomma quello della Coppa Italia potrebbe essere una grandissima opportunità per risolvere la questione sul campo, giocandosi anche qualcosa di importante.