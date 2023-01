Si scalda il mercato: dentro Sirigu e Brekalo, da sistemare Jovic e la difesa

Doveva essere un gennaio finalmente tranquillo per la Fiorentina, ma gli interessamenti dall'estero per Amrabat e Gonzalez e le necessità date dal presente e dall'infermeria renderanno i prossimi 11 giorni abbastanza movimentati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport , che riepiloga l'agenda viola nel mercato invernale.

Per lo scambio Sirigu-Gollini manca solo l'ufficialità ( dopo il weekend, a quel che ci risulta ). Soprattutto però il lavoro delle ultime ore riguarda la voglia della Fiorentina di anticipare l’arrivo di Josip Brekalo (’98), in scadenza di contratto col Wolfsburg. Il giocatore croato sembrava già diretto verso il viola con l’arrivo a parametro la prossima estate, ma sarebbe ancora più felice di anticipare il tutto e su questo il club di Commisso sta lavorando aggiungendo un conguaglio o una percentuale al Wolfsburg sulla futura rivendita. Un affare, questo, slegato da Gonzalez e che permetterà di schierare più spesso Kouamé centrale.

In difesa

Piace ancora molto Cittadini, operazione non semplice da imbastire contro l'Atalanta, e la Rosea si ferma qua. Noi aggiungiamo che un sondaggio per Viti, in uscita dal Nizza, è stato fatto da Viale Fanti.