Commisso e Barone: alla base c’era solo una cosa, la fiducia

Joe Barone accompagnava ogni sua azione per il bene della Fiorentina e per ripagare la fiducia di Rocco Commisso (cosa che per lui contava in assoluto più di ogni altra)

Ci sono sentimenti che vanno oltre la disperazione e che la rendono più sopportabile, quasi accettabile. E i sentimenti con cui Joe Barone accompagnava ogni sua azione per il bene della Fiorentina e per ripagare la fiducia di Rocco Commisso (cosa che per lui contava in assoluto più di ogni altra) hanno in qualche modo reso meno straziante, perfino dolce a tratti, l'aria che si respirava ieri al Viola Park dov’era stata allestita la camera ardente per l’ultimo saluto al dirigente italo-americano. Lo riporta il Corriere dello Sport.