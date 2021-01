Commisso a Firenze: agenda fitta di impegni, dai rinnovi allo stadio Franchi

Rocco Commisso è tornato a Firenze. Il patron viola ha raggiunto la squadra in tempo per assistere dal vivo alla sfida di Coppa Italia, al “Franchi”. Prima della partita ha conosciuto Cesare Prandelli e tra i due sembra essersi confermato il buon feeling, nato per via telefonica.

«Mi mancavano i ragazzi. Voglio stare più vicino alla squadra» Ad attendere il presidente ci sono giorni intensi in riva all’Arno, con tanti dossier da chiudere o portare avanti. Il presidente, nel prepartita, ha voluto fugare ogni dubbio circa le sue priorità:

L’agenda fiorentina di Commisso, come detto, prevede molti appuntamenti. Sulle pagine di Repubblica, nell’edizione di Firenze, ne troviamo un sunto. Tre gli argomenti sul tavolo: stadio, centro sportivo e mercato. Questione di giorni la risposta del Mibact in merito agli interventi sul Franchi. Da Palazzo Vecchio si apprende che già questa potrebbe essere la settimana giusta. C’è tempo fino a metà febbraio per una risposta che è tecnica, non politica. Non subirebbe pertanto ripercussioni da un’eventuale caduta del governo.

“Viola Park”. Commisso potrebbe incontrare il sindaco Francesco Casini, già tra oggi e domani. Il primo cittadino di Bagno a Ripoli ha fatto sapere che il cronoprogramma prosegue nei tempi pattuiti per la posa della prima pietra . Poi c’è il. Commisso potrebbe incontrare il sindaco Francesco Casini, già tra oggi e domani. Il primo cittadino di Bagno a Ripoli ha fatto sapere che

Dulcis in fundo il mercato: l’aspetto che interessa maggiormente i tifosi nel breve periodo. Pradè e Barone illustreranno al patron le operazioni per rinforzare la rosa. Oltre ad alcuni rinnovi, primo tra tutti quello di Dusan Vlahovic. Tante matasse da sbrogliare per Commisso che dovrebbe rimanere a Firenze fino alla metà di febbraio.