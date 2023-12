Come sta la Fiorentina? Grandi dubbi su Sottil e Bonaventura

Da valutare le condizioni di alcuni calciatori, per esempio Jack Bonaventura. Il classe 1989 è rimasto in panchina contro il Verona perché il suo recupero non è ancora completo. Riccardo Sottil è alle prese con un fastidio muscolare

Torna in campo oggi la Fiorentina con l’allenamento al Viola Park alle 14:30 che darà il via alla preparazione in vista della sfida col Monza di venerdì sera alle 20.45. Ieri giorno libero per Beltran e compagni. Da valutare le condizioni di alcuni calciatori, per esempio Jack Bonaventura. Il classe 1989 è rimasto in panchina contro il Verona perché il suo recupero non è ancora completo. Riccardo Sottil invece è uscito dal campo dopo il primo tempo per un fastidio muscolare. Lo riporta La Nazione.