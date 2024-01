Colpo delle ultime ore: Kean o Belotti? Molto dipenderà da Nzola

L’area tecnica non ha ancora scelto il da farsi sul conto di Nzola - che sarebbe il giocatore da sacrificare nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo centravanti - ma nel frattempo sta sondando alcune piste in previsione di un fine gennaio infuocato. Come scrive il Corriere dello Sport, nelle ultime ore il club viola (che non conferma) avrebbe fatto dei sondaggi per Moise Kean della Juventus (possibile uscita in prestito): un contatto per informarsi sull’ingaggio e i costi dell’operazione, anche se su di lui ci sarebbe con forza il Monza.