Colpani, “Il secco”. Quando diceva: “Ho ricevuto molte porte in faccia”

Ha incassato i no di Inter, Milan, Brescia e Feralpisalò. «Ho ricevuto molte porte in faccia per via del mio fisico» ha raccontato lo stesso trequartista bresciano. Persino l'Atalanta, club che il talento lo incoraggia, non ci ha puntato fino in fondo, svincolandosi da lui dopo dodici anni di giovanili.