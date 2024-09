Colpani/2: “Ecco cosa mi ha detto Commisso. Mamma mia Kean e occhio a Bove”

La bontà di un ragazzo come Andrea Colpani Firenze l'ha notata subito. Nell'intervista alla Nazione, il giocatore della Fiorentina ha toccato tantissimi temi, parlando anche dei suoi compagni di squadra. Non poteva mancare un commento sull'uomo del momento in casa Fiorentina, Moise Kean: "Moise è un bomber vero, un attaccante micidiale. Ho giocato con lui nell’Under 20 ed è fortissimo. Farà dei numeri pazzeschi con la Fiorentina. Qui ha risolto i suoi problemi, qui si sente al centro dopo stagioni complicate girovagando da una squadra all’altra. Ci farà divertire". (LA PRIMA PARTE DELL'INTERVISTA)

Ma non solo, se chiedete a Colpani chi potrà essere la rivelazione di questa squadra non vi aspettate Gudmundsson. Il numero 10 è un giocatore di classe indiscussa, ma per l'ex Monza la sorpresa sarà un altro giocatore: "Quando hai accanto campioni come Gud, giocatori di esperienza come Cataldi... Comunque alla fine mi sbilancio e dico... Bove. E’ un grande, ha grandi numeri, è giovane e sono convinto vivrà una stagione molto importante".