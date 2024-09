Colpani: “Palladino decisivo. Non sono ancora al 100%. E non chiamatemi bomber”

Non mancano però i sassolini nelle scarpe. Quelli fastidiosi e che è bene subito chiarire. Sì, perché Colpani è arrivato da poco, l'impatto non è stato quello che i tifosi si aspettavano e la "leggenda" dei 60 minuti sta cominciando a stancare: "Primo, contro la Lazio, se siete stati attenti ho giocato mi sembra 85 minuti o giù di lì. Secondo. Sono arrivato a Firenze con una preparazione ridotta rispetto ai compagni, ma sto arrivando al 100 per cento e quindi...". E non lo chiamate bomber. La mezzala è il suo ruolo prediletto, lo avvicina alla porta ma il gol ancora non è nelle sue corde per sua stessa ammissione: "Bomber no, ma fare gol mi piace. Nella stagione in cui non ero titolare ho segnato quattro reti. L’anno scorso che ho giocato praticamente sempre ho fatto 8 gol e 4 assist".