Colombia-Cile, Pulgar rientra in anticipo? I club pensano ad un volo privato

C'è anche la Fiorentina - che segue con attenzione la situazione di Pulgar - tra le società alle prese con il problema di riavere a disposizione in tempo per le rispettive partite di campionato i vari giocatori in campo giovedì con la Colombia e il Cile: il piano comune è quello di organizzare un charter Barranquilla-Lisbona, dividendo le spese, che partirebbe dal Sudamerica intorno alle 3 italiane e che dopo circa 12 ore di volo riporterebbe tutti in Europa venerdì.