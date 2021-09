Atalanta, Gasperini attende i nazionali e fa la conta: emergenza in attacco

Ecco come stanno i prossimi avversari dei viola

Almeno fino a martedì Gasperini avrà a disposizione solo sette giocatori, poi tra mercoledì e giovedì inizieranno a rientrare i 17 nazionali. L'ultimo a aggregarsi sarà Musso, che, complice il viaggio oltreoceano e il probabile jet lag, andrà in panchina: pronto l'ex Sportiello. Per i nerazzurri solo la difesa è intatta, perché a centrocampo si registra l'assenza per squalifica di De Roon, sugli esterni fuori il lungodegente Hateboer e resta in forse Gosens. In attacco Zapata sta smaltendo l'infortunio al ginocchio, mentre Muriel e Piccoli vanno verso il forfait. Lo scrive il Corriere della Sera.