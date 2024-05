Club Brugge: momento d’oro per gli uomini di Hayen. A chi stare attenti

Sette vittorie consecutive. Diciotto gol fatti, due subiti: il Bruges sbarca a Firenze con uno score da tritatutto. Come scrive il Corriere dello Sport, sono numeri che non devono far perdere il sonno a Italiano e i suoi, ma che mettono comunque in guardia e portano a una considerazione che molti addetti ai lavori stanno facendo in questi giorni: domani la Fiorentina affronterà un avversario dal valore ben diverso rispetto a Maccabi Haifa e Viktoria Plzen. I ragazzi terribili allenati da Nicky Hayen arriveranno oggi in Italia, forti di sette gol rifilati in tre giorni al Genk e saranno protagonisti della consueta seduta della vigilia in programma al Franchi alle 19. In valigia l'ottimismo dato da un momento d'oro ma anche la sfrontatezza di una squadra ancora acerba (con 24,9 anni di media, la più giovane delle semifinaliste nelle competizioni Uefa) ma ricca di talento. I pezzi pregiati, dal diciottenne norvegese Antonio Nusa al classe 2000 Michal Skoras (già visto a Firenze con la maglia del Lech Poznan), hanno avuto un minutaggio contingentato nel 3-0 sul campo del Genk, in una gara dove non hanno trovato spazio l'ex portiere del Liverpool Mignolet e l'ex Bologna Skov Olsen, due titolarissimi in dubbio per qualche acciacco fisico. Partiranno comunque con il gruppo, indipendentemente dalle condizioni: in casa Club Brugge c'è la sensazione di essere a un passo dalla storia, dal ritornare in una finale europea a quarantasei anni dall'ultima volta, sconfitta nella Coppa Campioni 1977-78 col Liverpool.