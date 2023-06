Clausola Cabral? Smentita, ma non è incedibile. Il Milan rimane alla finestra

Ieri, una notizia che ha lasciato un po' tutti gli addetti ai lavori scossi, è stata quella dell'interesse del Milan per Cabral. L'aspetto più particolare riguarda questa clausola da 80 milioni.Come riportato da Tuttosport, l'interesse del Milan sarebbe concreto, ma non ci sarebbe nessuna clausola rescissoria. Cabral non è incedibile e la Fiorentina potrebbe trattare sulla base di 20-25 milioni. I rossoneri cercano una punta e il brasiliano potrebbe rientrare nei profili preferiti di Pioli, Maldini e Massara.