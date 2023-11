Circa 200 tifosi in Serbia per i viola, ancora assenti gli ultras

La trasferta è di quelle scomode, ma la Fiorentina avrà comunque circa 200 tifosi al seguito per la sfida al Čukarički in Serbia. Lo scrive Repubblica, oltretutto a Leskovac, nel nuovissimo impianto inaugurato quest'anno che possiede i requisiti UEFA. Non ci sarà però il pubblico delle grandi occasioni per una squadra ultima nel girone e ormai praticamente spacciata che oltretutto in campionato staziona a metà classifica.