Cinica, ma disattenta. Questa è la solita Fiorentina: cambiare è difficile

La partita tra Fiorentina e Genk è stata teatro di quelli che sono i lati migliori e peggiori della squadra di Italiano. Da una parte il cinismo, del tutto sconosciuto l’anno scorso. In questo avvio di stagione infatti, non è la prima volta che la Fiorentina sblocca il risultato alla prima occasione utile. Dall’altra però, il grande difetto (le disattenzioni individuali in fase difensiva) c’è ancora. E basta pensare alla rete dell’1-1 per capire di cosa stiamo parlando. Un doppio rimpallo sfortunato, è vero, ma anche la solita, insostenibile leggerezza. Questi sono, per ora, i viola. Una squadra che regala ancora qualcosa di troppo, ma che crea e segna tantissimo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.