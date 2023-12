Christensen, adesso è una valida alternativa. Quanti interrogativi su Brekalo

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui migliori e sui peggiori della Fiorentina. Grandi elogi per la prestazione di Christensen, male invece Brekalo

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui migliori e sui peggiori della Fiorentina. Grandi elogi per la prestazione di Christensen, che si conferma una degna alternativa a Terracciano. Come contro il Parma, anche ieri sera si supera con due parate belle e importanti. Per quanto riguarda i peggiori, Brekalo e Ikonè si dividono il podio. Soffermandosi sul croato, gli interrogativi sono davvero tanti. Viaggia sempre sul filo del rasoio, tra lampi importanti e tanta delusione. Alla fine, si deve arrendere alla solita prestazione incolore che gli costa il cambio.