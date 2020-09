Chiesa, occhio a Juve e Roma. La presenza a Firenze di Commisso può essere decisiva

Come riporta stamattina La Nazione, in attesa di veder riprendere quota l’operazione Torreira (SCHEDA) e magari capire se è davvero Piatek (SCHEDA) l’attaccante che sarà consegnato a Iachini (LEGGI), ecco che la prossima settimana potrebbe segnare una tappa molto importante – se non decisiva – per il caso Federico Chiesa. Tra martedì e mercoledì è atteso il ritorno a Firenze di Rocco Commisso: spetterà al numero uno della società affrontare il discorso relativo a Chiesa, che si tratti di discutere di un eventuale rinnovo o di valutare proposte d’acquisto che il giocatore potrebbe portare al tavolo della Fiorentina.

Dopo il sondaggio dello United e la tentazione dell’Inter (al momento molto più defilata) potrebbe tornare ad essere la Juventus la squadra che punta forte su Chiesa. Attenzione però alla Roma, già sulla scia di Federico, che dopo il ko di Zaniolo è pronta di nuovo all’assalto. Possibile, dunque, un incontro fra il giocatore e Commisso proprio alla vigilia del via al campionato.