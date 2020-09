La Fiorentina continua a lavorare su Piatek: il punto. Mandzukic l’alternativa?

La Fiorentina è alla ricerca del famoso attaccante che possa risolvere il problema della fase realizzativa. Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, il club viola avrebbe puntato tutto su Piatek (SCHEDA) per regalare a Iachini quella punta che sposti gli equilibri in fase offensiva e a livello realizzativo. Per adesso però non vi sono novità importanti su tale profilo. L’Herta Berlino, società detentrice del cartellino del centravanti polacco, finora non ha abbassato le pretese e la richiesta è ferma a 25 milioni di euro. Il direttore sportivo Daniele Pradè sta cercando di limare il prezzo del giocatore. Con il ritorno a Firenze del patron viola Rocco Commisso potrebbero registrarsi svolte importanti.

Anche sulle alternative la Fiorentina sembra avere le idee ben chiare: Mandzukic come profilo di esperienza (SCHEDA) e Marcus Thuram (SCHEDA), il giovane figlio d’arte che ha fatto tanto bene nella stagione appena conclusa con la maglia del Borussia Monchengladbach.