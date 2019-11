Chiesa-Fiorentina è pace fatta? Ora è il campo che deve parlare. In estate…

Dopo l’intensa giornata di ieri in casa Fiorentina con il ritorno in città del patron viola Rocco Commisso, l’incontro con Enrico Chiesa ed i vertici societari (LEGGI QUI)e la conseguente conferenza stampa del Ds Daniele Pradè (LEGGI QUI), questa mattina La Repubblica analizza quello che è sicuramente l’argomento principe degli ultimi giorni a Firenze: il tema Federico Chiesa.

L’incontro avvenuto ieri con il padre Enrico è servito anche a chiarire le parti dopo le molte voci delle ultime ore sui malumori del numero 25 viola. Come dichiarato da Commisso sono tutte fake-news e, quasi in modo sorprendente, il Ds della Fiorentina Pradè ha dichiarato ai media presenti che vi è stata anche un’apertura ad un possibile e futuro rinnovo. Ipotesi molto difficile e poco credibile visti gli ultimi mesi di Chiesa in Fiorentina. A Gennaio non partirà sicuramente. Se il ragazzo vorrà “cambiare aria” lo farà al termine della stagione. Adesso ciò che conta è il bene della Fiorentina e di dare il massimo per la squadra viola per ritrovare la giusta condizione ed i risultati sul campo.