Commisso a Firenze: in corso l’incontro con Enrico Chiesa. C’è anche Pradè

Fast fast fast. Come sempre. Rocco Commisso è appena atterrato a Firenze, proveniente da New York, e non ha perso tempo per affrontare subito la questione più spinosa di casa Fiorentina. Presso il suo hotel è infatti arrivato Enrico Chiesa, con cui sta andando in scena (finalmente) un faccia a faccia forse decisivo per decidere il futuro del figlio Federico. Di sicuro è un primo confronto tra le parti dopo il braccio di ferro estivo e il recente strappo con lo spogliatoio. Presente all’incontro anche il direttore sportivo Daniele Pradè.