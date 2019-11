LIVE – Pradè: “Chiesa non ha chiesto la cessione. Mai alla Juve? Non mi è stato detto questo imput. Apertura sul rinnovo”. Su Pedro e Montella…

Intervenuto in conferenza stampa in occasione del rinnovo di contratto di Luca Ranieri fino al 2024, il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha parlato anche della crisi della Fiorentina, a partire dal nodo Federico Chiesa:

“L’incontro con Enrico Chiesa era programmato, pensavamo di farlo un po’ più riservato. Ci eravamo già sentiti con Enrico. L’incontro è stato bello e positivo. Ci siamo detti tante cose, alcune restano tra noi. C’è voglia di dialogare, il contratto scadrà tra due anni e mezzo, non c’è voglia di parlare di cessione. L’importante è che Federico stia bene, stiamo monitorando il suo infortunio, Federico deve farci tornare a vincere.

Adesso conta il campo, non serve che Federico parli, il momento delle parole arriverà. Federico non ci ha chiesto di essere ceduto, non abbiamo parlato di questo.

Pedro? E’ arrivato con il 45-50% in meno della forza rispetto agli altri, la scelta di Pedro è ponderata, soprattutto da me. Pedro è un percorso di crescita, è a disposizione. Non bisogna nascondere niente. Non c’è nulla di strano, non c’è nessun segreto dietro, ora è a disposizione. La verità su Pedro è questa, non ci sono dietrologie, spero che presto faccia vedere le sue qualità. Ha un sacco di richieste, a partire dai top club brasiliani. E’ meglio tenerlo, abbiamo la giusta valutazione di un anno di lavoro e di ambientamento. Lo vogliamo vedere qua.

Chiesa mai alla Juve? A me questo imput non è stato detto. Quello di oggi è stato un discorso costruttivo, mi interessa che ci faccia vincere le partite, mi interessa il campo. Non si è mai parlato di gennaio e non ho mai visto un trasferimento così grande a gennaio. L’incontro con Enrico Chiesa era programmato, lo ripeto.

Incontro costruttivo vuol dire che abbiamo parlato anche di futuro, abbiamo gettato delle basi, è una cosa normale. Federico ha ancora due anni e mezzo di contratto che sono tanti e la Fiorentina ha una proprietà fortissima.

Chiesa non entrato domenica? Abbiamo cercato di recuperarlo fino a pochi minuti prima. Per me Federico ha un risentimento all’adduttore. Stiamo costruendo un caso troppo grande, dobbiamo vincere le partite. Mugugni? Quando perdi, è normale che ci siamo. Io non ho creato nessun caso, ho detto alle tv che Federico aveva un risentimento all’adduttore, non pubalgia, non l’ho mai nominata.

Tutti siamo sotto esami perché abbiamo grandi responsabilità. Montella non è stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio perché gli ho dato la squadra completa solo il 10 settembre. Ho chiesto ai tifosi di fidarsi. La proprietà è arrivata il 6 giugno, il puzzle va costruito piano piano. Chi è che non sbaglia? Cercheremo di migliorarci.

Problema mentale? Vuol dire che mentalmente non se la sentiva per via del problema fisico. Chiesa non ride? Stiamo cadendo nel ridicolo, parliamo dei dettaglia quando, ma veniamo da due sconfitte, resto perplesso.

Rinnovo di Chiesa? Oggi abbiamo preso un’apertura per il rinnovo.

Duncan? Si allena sempre in prima squadra, ha calciatori più pronti di lui, verrà il suo momento.

Le ultime due sconfitte hanno cancellato il bel lavoro precedente, sabato ci aspetta una partita importante.

Fiorentina crescerà sul mercato? Mi piacciono giocatori adatti per questa piazza difficile. Sono convinto che prenderemo giocatori forti. Già da gennaio? Perché le altre squadre dovrebbero privarsi dei loro giocatori migliori a metà stagione. Quello di gennaio non è il mercato migliore.

Cosa ha detto il presidente? Non ho visto Commisso all’incontro, ha detto che parlerà con Enrico, cosa c’è altro da dire. Ripeto: prima o poi Federico parlerà, ma adesso conta vincere le partite.

IN AGGIORNAMENTO