Ranieri: “Adesso sono tra i grandi. Abbiamo voglia di ricominciare e di vincere”

In casa Fiorentina è il giorno del rinnovo di contratto di Luca Ranieri fino al 2024. Il difensore classe 1999 ha parlato così in conferenza stampa:

“Ringrazio il direttore e la società per la fiducia. Posso dire di essere tra i grandi, anche se la strada è ancora lunga, ho solo 20 anni, devo avere calma e pazienza, apprendere dia grandi per migliorarmi.

Non mi sono mai sentito lontano dalla Fiorentina, sono qui da quando avevo 14 anni. In estate ho avuto la fiducia del mister. Under 21? Una grande emozione perché rappresento un intero Paese, adesso ci giochiamo la qualificazione agli Europei.

Andare in Serie B mi è servito tantissimo, ma magari ad altri ragazzi questo passaggio non serve.

Sono cresciuto tatticamente e fisicamente, ho lavorato molto in palestra. Seguo molto Caceres e Pezzella, è bello ammirarli. Mi dicono di stare sempre attento, i difensori devono sbagliare il meno possibile, non possono mai distrarsi.

Ammiro Sergio Ramos, è un campione, ma ci sono altri giocatori forti.

Nelle giovanili ho sempre giocato terzino sinistro. Ora gioco sul centrosinistra e a sinistra, ma sono pronto a giocare.

Ringrazio Montella che mi ha fatto esordire in Serie A, Grassadonia al Foggia mi ha fatto debuttare tra i grandi e ringrazio anche Fiorino e Quaranta nella mia esperienza a La Spezia.

In cosa devo migliorarmi? Devo essere più aggressivo e stare concentrato per tutti i novanta minuti.

Arriviamo da due brutte sconfitte, ma siamo tranquilli, abbiamo voglia di ricominciare e che arrivi sabato per rimetterci in mostra e conquistare i tre punti.

Duello con Ceccherini? Deciderà il mister chi far giocare”.