Chiesa, è il gioco del silenzio. E intanto il tempo scorre…

Sono giorni di riflessione in casa Fiorentina dopo il KO di Verona, sia a livello tecnico-tattico che mentale. Su tutte c’è ovviamente, la situazione di Chiesa, con quello che rischia di diventare un vero e proprio caso nella piazza viola. Come sottolinea il Corriere Dello Sport siamo di fronte a un vero e proprio dubbio sulle reali condizioni del ragazzo, affetto dalla pubalgia e che si sta allenando a parte per recuperare. Non rilascia interviste da mesi – l’ultima in estate – e sembra quasi imbronciato e distante. Ogni possibilità di chiarimento definitivo è stata rimandata sempre in avanti aspettando (e sperando) che le distanze potessero appianarsi da sole. L’unica soluzione, ad oggi, è andare avanti cercando di allentare una tensione che si fa sempre più palpabile: toccherà a Montella e anche a Commisso – atteso a ore in Italia – la prossima mossa. Sperando che sia il campo a parlare, magari già nel prossimo match con il Lecce.