Chiarugi: “Italiano ha messo Firenze d’accordo. Arthur l’acquisto migliore”

Si aspettava una Fiorentina così in alto?Sta crescendo di gara in gara, ha trovato la quadratura giusta, la sfida col Napoli per me è stata la più bella della gestione Italiano. Nella squadra funziona tutto e il morale è alto. Chapeau. Vediamo come riparte dopo la sosta, ma c’è il potenziale per restare in alto. C’è la voglia di far tornare la Viola ai tempi gloriosi, giocare un’Europa più prestigiosa. I presupposti ci sono