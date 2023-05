Chi gioca e chi riposa: ecco le idee di Italiano per questo finale di stagione

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle possibili scelte di Italiano in questi ultimi due impegni. La gara contro il West Ham è importante, ma anche quella contro il Sassuolo ricopre un certo peso nella stagione della Fiorentina. Per questo motivo Italiano dovrà gestire al meglio la rosa, ma questa vola, senza fare un ampio turnover. La Viola avrà tempo per allenarsi e per preparare la gara nei migliori dei modi. Il turnover non serve perché (appunto) ci sono più giorni per recuperare e perché fare a meno di tutti i migliori anche venerdì vorrebbe dire presentarsi alla partita dell’anno con alcuni giocatori fermi (cioè senza match veri nelle gambe) da quasi due settimane. Nell’ultima sfida di campionato insomma, si dovrebbe vedere una Fiorentina mista, con alcuni titolarissimi in campo ed altri in panchina, pronti ad entrare a gara in corso.