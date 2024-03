Chi dopo Italiano? Ecco l’identikit della Fiorentina e Zaniolo dice tutto

La Fiorentina vuole Nicolò Zaniolo.L'interesse per l'ex Roma non sembra essere un segreto ormai, con il Corriere dello Sport che rilancia con forza questo scenario. Partendo proprio dalla volontà del club viola di riportare Zaniolo in Italia, possiamo capire qual è la linea guida seguita dalla Fiorentina per sostituire Vincenzo Italiano. L'esterno azzurro sarebbe un giocatore perfetto per l'idea di gioco dell'attuale tecnico, ma non solo. Ideale per il 4-3-3, utile anche nel 4-2-3-1.In caso di addio di Italiano, la scelta della dirigenza sarà su un allenatore in grado di proseguire sulla stessa filosofia a livello tattico. Una Fiorentina con Italiano e Zaniolo? Possibile. Una Fiorentina con solo Zaniolo? Probabile.Commisso non ha paura e si muove per la Fiorentina che verrà.