Che tipo di relazioni ha questa Fiorentina? Il dubbio sulla diplomazia viola

Il dubbio viene

Visto quanto accaduto in campo, il dubbio di chiedersi che tipo di relazioni ha questa Fiorentina in Lega e non solo, viene in automatico. Forse, le posizioni schiette dei dirigenti viola, unite ai pensieri "antisistema", hanno contribuito a creare quell'antipatia che aleggia sopra la Fiorentina. Anche perchè, visti gli episodi in campo, la simpatia viola non sembra in aumento.