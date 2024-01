Che ne sarà di Nzola? Vari sondaggi in A, ma prende corpo uno scambio allettante

Che ne sarà di Nzola? Nelle ultime ore ha preso corpo, infatti, un possibile scambio con la Salernitana che coinvolgerebbe Boulaye Dia,l’opzione mai veramente dimenticata da questa estate. Stavolta, però, lo scenario sarebbe cambiato, così come le richieste da parte della società di Iervolino. Note sono le frizioni tra il franco senegalese e il club granata. Si starebbe ragionando su di uno scambio di prestiti che potrebbe giovare a tutte le parti in causa. Prestito secco fino al termine della stagione, per poi rivedersi ed eventualmente mettere in piedi una vera e propria trattativa. Prima di tutto è necessario che ci sia il gradimento delle parti e, forse, il meno disponibile sarebbe proprio il centravanti viola, convinto di prendersi la rivincita. Anche se il tempo stringe, come detto prima. La Salernitana, in ogni caso, non sarebbe la sola ad aver messo gli occhi sul numero 18 viola. Si era parlato di un interessamento dell’Empoli che però non ha dato seguito a un sondaggio. Così come il Cagliari che sarebbe alla ricerca di un attaccante, considerate le precarie condizioni fisiche di alcune pedine e l’assenza (temporanea) di Zito Luvumbo, impegnato in Coppa d’Africa, con l’Angola. Non come Nzola, rimasto in Italia proprio per ’difendere’ il suo posto in viola. Lo riporta la Nazione.