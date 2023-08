Che fare adesso con Castrovilli? Italiano sarà fondamentale

La Fiorentina, ovviamente, dovrà trovare una soluzione adeguata per evitare di perdere a zero il centrocampista l'anno prossimo. Forse un prestito negli ultimi giorni di mercato?

La Nazione fa il punto anche sulla situazione che riguarda Gaetano Castrovilli. Il centrocampista è rientrato in Italia ieri e adesso si dovrà capire cosa fare dopo il brusco stop nella trattativa con il Bournemouth. La Fiorentina, ovviamente, dovrà trovare una soluzione adeguata per evitare di perdere a zero il centrocampista l'anno prossimo. Forse un prestito negli ultimi giorni di mercato? Ancora difficile da capire, sicuramente Italiano dovrà essere bravo nel cercare di mantenere la testa del giocatore all'interno della Fiorentina.