La Gazzetta dello Sport, come già ampiamente descritto da Violanews nei giorni scorsi, riporta oggi una analisi sulla prossima Champions League, illustrando come l'avanzare in Europa della Fiorentina potrebbe agevolare l'accesso di 5 squadre italiane alla prima coppa europea. LEGGI QUI GLI AGGIORNAMENTI SUL RANKING Come scrive il quotidiano, infatti, l'ultimo punto per la quinta squadra italiana in Champions League è vicino, con l'andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League che ha ampliato il vantaggio su Germania e Inghilterra. Il secco 3-0 dell'Atalanta ad Anfield in Europa League, infatti, ha ipotecato il passaggio del turno per la Dea, mentre la Fiorentina ha serie chance di passare il turno giocandosi tutto nel ritorno al Franchi col Viktoria Plzen in Conference League, con una tra Milan e Roma, intanto, che accederà sicuramente alle semifinali di Europa League. Una vittoria doppia di Italiano e Gasperini, come scrive il quotidiano, chiuderebbe di fatto i giochi, con le italiane che avrebbero a portata di mano l'agognato posto in più in Champions League.