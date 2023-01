Cessioni in difesa: da capire il futuro di Venuti. Ranieri? Qualcosa si muove

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Venuti e Ranieri sono due giocatori che non rientrano più nei piani della Fiorentina. Il rpimo è in scadenza e non rinnoverà, ma un suo addio a gennaio sembra davvero complicato. Intanto, si muove qualcosa per Raniericon la Salernitana disposta a riportalo a Salerno.