Centrocampo, qualcuno uscirà per far spazio a Castrovilli: il punto

Ieri la Fiorentina è tornata ad allenarsi. Presenti anche Barone e Pradè che hanno avuto modo di fare il punto della situazione con Italiano. Per quanto riguarda il mercato, come scrive La Nazione, per ogni ingresso dovrà esserci un’uscita in modo da rientrare nei paletti imposti dalle temute liste per campionato e coppa. E una certezza c’è già: qualcuno a centrocampo uscirà per far posto a Castrovilli.

Capitolo uscite. Zurkowski ha chiesto la cessione da diverse settimane. Il contratto in scadenza nel 2024 impone alla Fiorentina di provare a cederlo a titolo definitivo. Può rientrare in un’altra trattativa. Empoli interessato, così come Spezia, Samp e Torino. Via in prestito, invece, dovrebbe andare Maleh. La Fiorentina ci crede, ma lo spazio è pochissimo. Metà stagione altrove da titolare gli farebbe bene. Si è interessato il Bologna. Addio certo per Benassi che cerca una soluzione vicina per non spostare la famiglia. L’idea Sassuolo nasce da qui e dall’amicizia con Berardi. Poi occhio a Ranieri, un altro che potrebbe salutare se arrivasse un quarto centrale. Infine Gollini, il cui futuro rimane in bilico. Da Firenze può far ritorno a Bergamo (ma piace anche al Bologna). Non smania per farlo, ma se dovesse andare via la Fiorentina avrebbe due strade: prendere un nuovo vice Terracciano o promuovere Cerofolini (con Martinelli terzo) per sbloccare un altro slot in lista fra i giocatori di movimento.