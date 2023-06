Centrocampo, dalla partenza di lusso ai nomi monitorati. Gli aggiornamenti

I nomi per il centrocampo viola. La Nazione approfondisce oggi le soluzioni per la mediana gigliata, partendo dai nomi in uscita. Amrabat è in partenza. Destinazione ancora in bilico, anche perché al momento richieste vere non ne sono arrivate, con la Fiorentina che non vuole scendere al di sotto dei 30 milioni. La squadra più interessata, ad oggi, resta l’Atletico Madrid, ma la situazione è in stallo. Toccherà ai ’Colchoneros’ fare la prima mossa. I viola aspettano nel frattempo di chiudere le idee appuntante sul taccuino dopo la consultazione con Italiano. Nomi che torneranno di attualità a inizio mese, quando scatterà l’assalto. I nomi di Maxime Lopez, francese del Sassuolo, ma anche Jerdy Schouten, olandese del Bologna, e Nicolò Rovella, tornato alla Juventus, sono i più gettonati. Con Morten Hjulmand, danese del Lecce, mai veramente mollato.