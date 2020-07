Centro Sportivo, tutti giù dal letto alle 4. Commisso è stato tranquillizzato, ma parlerà

La sveglia in Comune a Bagno a Ripoli ieri è suonata molto presto: alle 4 di mattina Rocco Commisso, Joe Barone e Francesco Casini erano già in videoconferenza per discutere dei paletti imposti dalla Soprintendenza (IL PRESIDENTE PARLERA’ DOPO LA SFIDA CON L’INTER: LEGGI). Commisso è stato tranquillizzato sulla volontà comune di andare avanti col progetto, ma è stata un’ora intensa, assicura il Corriere Fiorentino. Tutte le parti in causa si dicono possibiliste: da Barone, che ieri era a Bagno a Ripoli per lavorare subito sulle nuove criticità, a Pessina, che afferma di non vedere problemi insormontabili, passando per il sindaco Casini (LEGGI LE SUE PAROLE) e per l’architetto Casamonti, che conferma: “Stiamo lavorando”.