Sind. Bagno a Ripoli: “Un mese di ritardo, ma saremo pronti a gennaio. Tutti vogliono arrivare in fondo”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato durante A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Ieri poteva essere una giornata memorabile, poteva arrivare un parere positivo, ma non è stato possibile perché la Conferenza dei Servizi non si è chiusa. Ma nessun timore, lavoreremo anche d’agosto per risolvere i problemi che la Soprintendenza ha sollevato (ECCO QUALI SONO). Il progetto della Fiorentina è di altissima qualità, dev’essere un biglietto da visita, e questo tempo che ci dovremo prendere sarà sfruttato per migliorare ancora il risultato finale. Vorrà dire che in Consiglio Comunale ci andremo a settembre e non ad agosto. Le volumetrie non sono un problema della Soprintendenza, ma al di là di questo, si parla di questioni risolvibili tranquillamente. La tempistica è rara per il nostro Paese anche con questo ritardo, e il progetto è importante tanto per la Fiorentina e i suoi tifosi quanto per Bagno a Ripoli e Firenze stessa. Teniamo anche conto del fatto che una pandemia ha bloccato il mondo intero per tre mesi. Qui c’è volontà di portare in fondo il progetto da tutte le parti: se Firenze è così bella, lo si deve alla Soprintendenza, e se questa fa delle osservazioni, allora queste vanno prese come in grado di migliorare ancora la struttura che sorgerà.

Siamo al 75% del procedimento in soli 12 mesi; poi ci sono delle opzioni che probabilmente in futuro si dovranno rivedere a livello sia regionale sia Nazionale, tipo le tempistiche della Conferenza dei Servizi, ma ripeto, sono passaggi doverosi, anche se non sempre ci si trova d’accordo rimane la volontà di fare il bene di tutte le parti in causa con coerenza. Sono e resto fiducioso. Possiamo farcela per gennaio, poi toccherà alla società viola.”

