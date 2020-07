Caos Bagno a Ripoli, la Fiorentina è sorpresa: Commisso parlerà, ma prima l’Inter

Dopo le perplessità sollevate dalla Soprintendenza sul nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, la Fiorentina non può certo dirsi soddisfatta; dagli ambienti gigliati trapela una sensazione di sorpresa, l’ennesima in poco più di un anno di nuova gestione. Il ritardo – inevitabile a questo punto, ma inaspettato – sulla tabella di marcia per la nuova casa viola non ha lasciato indifferente Rocco Commisso, che, secondo quanto ci risulta, si esprimerà soltanto dopo che la squadra avrà affrontato l’Inter in campionato, quindi non prima di giovedì. Tutto questo anche per lasciare tranquilla la squadra, dopo un mese e mezzo senza dichiarazioni ufficiali se si eccettuano i commenti di fine gara.

IACHINI INTANTO PENSA ALL’INTER: “SERVE LA PARTITA PERFETTA”