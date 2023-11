Cecchi: “Quanti toscani sulle panchine di Serie A. Non è un caso!”

"Con l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, a oggi sono ben sette gli allenatori toscani alla guida di una squadra di A. A Verona e Udine ci sono i fiorentini Marco Baroni e Gabriele Cioffi, a Sassuolo c’è l’amiatino Alessio Dionisi, a Empoli il massese Aurelio Andreazzoli, alla Juventus è ritornato da tre anni il livornese Massimiliano Allegri e nella capitale, sponda laziale, comanda Maurizio Sarri, che all’anagrafe risulta nato a Napoli solo perché il padre Amerigo aveva trovato lavoro come gruista all’Italsider, ma lui la vita l’ha passata fra Firenze e Figline Valdarno (e la cosa si vede eccome!). Sette più uno, visto che alla guida della Nazionale c’è un altro toscano doc quale il certaldino Luciano Spalletti. Eppure a ben vedere tutti sono accomunati da un dato: quello di una toscanità spinta che, agli occhi di chi scrive, pare più una chiave che non un casualità per spiegare il fenomeno. Sì, la toscanità aiuta per allenare. In fondo, basta leggere le pagine dei «Maledetti toscani» del sommo Malaparte per capirlo. Per guidare una squadra, ad esempio, serve sentirsi liberi per imporre le proprie idee al gruppo senza condizionamenti. E i toscani, spiega Malaparte, liberi lo sono naturalmente, visto che per noi «chi non è un uomo libero è un uomo grullo». Sì, essere toscani aiuta a fare l’allenatore. Non perché alla fine si sia migliori o peggiori degli altri, semplicemente perché siamo diversi e dunque più disposti ad accettare e gestire l’uomo/calciatore nelle sue infinite diversità e imperfezioni".