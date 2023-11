Cecchi Gori: “Non ho pututo tenere Baggio. Con Batistuta sono stato bravo”

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta Dello Sport. Cecchi Gori racconta di come Fiorentina-Juventus non sia una gara come le altre, anche per una curiosità. I suoi genitori, entrambi tifosi viola si conobbero durante proprio un Fiorentina-Juve. Inoltre racconta il momento dell'acquisizione della squadra nel 1990, parlando della gioia di suo padre Mario. Ma anche delle sofferenze che causò a quest'ultimo, che se ne andò nel 1993. C'è spazio anche per la cessione di Baggio e i suoi rimpianti: