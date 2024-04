Cecchi: “Belotti cerca riscatto. Non si può perdere l’istinto del gol”

Sulle pagine de La Nazione oggi in edicola, Stefano Cecchi analizza il momento della Fiorentina e soprattutto del Gallo Belotti, in questo momento primo rappresentante delle difficoltà viola . Per lui garantisce Italiano, anche se "gli manca solo il gol", che però per un attaccante è il pane quotidiano. Lavora tanto per la squadra, ma non riesce a trovare la via della rete e in 14 presenze ne è arrivata solo una. Troppo poca.

Due categorie

Prosegue Cecchi: "Le punte che non fanno gol si dividono in due categorie: quelle che non l’hanno mai fatto e quelle che hanno smesso di farlo. Lui appartiene a quest’ultima variabile". Perché in passato segnava eccome, soprattutto a Torino, ma ora sembra passata un'era geologica, di cui resta solo qualche traccia sporadica. Colpa di Italiano e del suo gioco? Non proprio, visto che "in realtà il Gallo di fare gol a raffica aveva smesso da tempo. Già nel suo ultimo anno al Toro ne aveva segnati solo 8 in 22 gare e a Roma è andata anche peggio: solo 3 centri in 43 partite di A". Ma il senso del gol è qualcosa di innato e naturale, come si perde si può anche ritrovare in fretta. E dopodomani la Conference League può essere la giusta cornice per ritrovare il feeling col destino.