Ceccarini: “Per Conti si tratta. Attacco? C’è un nome nuovo”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini quest’oggi sulle pagine di La Repubblica fa il punto sulle ultime strategie di mercato in casa Fiorentina. Oltre a negare la possibilità di cessione di Kouamé al Torino, ecco le ultime novità:

Questi giorni saranno fondamentali per capire la strategia anche se l’intenzione della Fiorentina è prendere un centravanti e un esterno a destra al posto di Lirola. Resta viva la pista Conti del Milan. Manca però l’intesa sulla formula. La Fiorentina punta al prestito con diritto di riscatto mentre il club rossonero vorrebbe una cessione a titolo definitivo sulla base di 8 milioni. I contatti vanno avanti. La società viola cerca anche una punta centrale. Kouame ha altre caratteristiche e allo stato attuale c’è solo Vlahovic in quel ruolo. Oltre a Pavoletti, c’è un’altra idea che è spuntata nelle ultime ore e riguarda Azmoun, che lo Zenit potrebbe anche cedere. Certo servirebbe un investimento importante ma il giocatore è forte e soprattutto è un profilo di livello internazionale. In più, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare in coppia con Vlahovic. Nella lista c’è anche Lasagna dell’Udinese.