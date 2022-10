C’è voglia di impresa. Al Franchi contro le big la Fiorentina migliore

Una vittoria significherebbe un doppio colpo, per la classifica e per il morale. Una botta di autostima per dare l'assalto al finale di 2022. L'edizione fiorentina di Repubblica si avvicina con cauto ottimismo alla gara di stasera contro l'Inter, senza dimenticare che i viola mancano all'appuntamento con i tre punti in campionato da un mese. Vincere contro una big varrebbe tantissimo dopo che in questa stagione la Fiorentina ha messo sotto la Juventus e fermato il Napoli.