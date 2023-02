C’è una Fiorentina che vince: la Primavera fiore all’occhiello fra i giovani

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola si parla di una Fiorentina che vince. È quella Primavera, che con Aquilani sta raccogliendo trofei e soddisfazioni in serie. Non che i "grandi" non abbiano successi, ma la vittoria della Supercoppa contro l'Inter e i cinque gol alla Juventus sono risultati molto importanti per i giovani viola.

Qualità

Grande gioco, rosa strutturata e ben gestita e soprattutto la capacità di confezionare giocatori pronti per la Prima Squadra. Tutti compiti che il vivaio viola sta assolvendo alla grande, grazie allo staff e al responsabile Angeloni, artefici di un esempio virtuoso da seguire in tutta Italia. La Supercoppa gratifica tutto il movimento giovanile gigliato e con il prossimo Viola Park arriverà anche la casa dei sogni. Da non sottovalutare anche il lavoro dell'allenatore Aquilani: il gioco è per molti versi simile a quello di Italiano, con la capacità di intervenire in corso d'opera sulle partite. Dal 2020, ovvero da quando ha cominciato la sua avventura in panchina, l'ex centrocampista ha portato a casa tre Coppe Italia, due Supercoppe e pure il patentino UEFA Pro. E anche lui, come i suoi ragazzi, studia per diventare grande.