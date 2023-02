C’è il Sivasspor: la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo

Urna favorevole per la Fiorentina che agli ottavi di Conference League affronterà il il Sivasspor, formazione che milita nella Super Lig turca e che al momento si trova in dodicesima posizione. Siamo - scriveRepubblica Firenze - nel cuore della Turchia, a est della capitala Ankara: Sivas, nota anticamente come Sebaste, è situata nell’Anatolia centrale. Un posto ricco di storia dal quale emerge il Sivasspor che in Conference è approdato agli ottavi dopo la vittoria del proprio girone davanti a Cluj, Slavia Praga e Balkani.