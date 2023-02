Fiorentina, l’urna ti vuole bene: big evitate, adesso c’è il Sivasspor

Urna clemente per la Fiorentina. La Nazione si sofferma sul sorteggio di Conference League della squadra di Italiano che, questa volta, è stato molto più clemente. Sarà il Sivassporla squadra che affronterà i viola. Sulla carta, poi il campo potrà sementire il tutto, il club è inferiore al Braga. La doppia sfida è in programma tra il 9 ed il 16 marzo. Andata al ‘Franchi’ alle ore 21, ritorno allo stadio ‘4 Settembre’ di Sivas alle 18.45. Il primo round i viola lo giocheranno tra la partita interna di campionato contro il Milan (in programma sabato 4 marzo alle 20.45) e la trasferta di Cremona (12 marzo). Il ritorno sarà seguito dalla sfida al ‘Franchi’ col Lecce di domenica 19 marzo. Poi ci sarà la pausa per gli impegni della Nazionale che darà respiro alla Fiorentina.