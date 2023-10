C’è chi spende e chi va su parametri zero. E poi c’è la Fiorentina!

Ci sono tanti modi per crescere. C’è chi può spendere valanghe di soldi e può permettersi di prendere quanto di meglio offre il mercato. C’è chi pensa solo al presente, cercando campioni a parametro zero che si portino dietro tanta classe e personalità ma anche ingaggi pesanti e (soprattutto) pochissima prospettiva. L’usato sicuro, per intendersi, buono per l’immediato ma molto spesso dannoso per il futuro. Oppure, si può tentare di tenere insieme i vari aspetti: la competitività immediata, la prospettiva e la sostenibilità. .È la strada più complicata, certo, ma per una realtà come la Fiorentina è forse l’unica possibile. Questa la strada scelta dalla Fiorentina, visto la gestione di KayodeLo riporta il Corriere Fiorentino.